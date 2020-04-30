 

Мужчина с коронавирусом сбежал из больницы и заразил семью в Амурской области

30.04.2020, 12:08, Новости дня

В Амурской области житель города Благовещенск с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью, сообщили региональные власти.

«Совместно с полицией его вернули в больницу. После в течение двух дней мы разыскивали и тестировали его семью. В результате – пять зараженных, в том числе и новорожденный ребенок, которому чуть больше месяца», – сообщила руководитель регионально управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, передает РИА «Новости».

Ранее в регионе мужчина сбежал из инфекционной больницы через окно, полицейские нашли его меньше, чем за час. Беглецу грозит штраф до 700 тыс. рублей. Всего в Амурской области зафиксировано 56 заразившихся коронавирусом, за последние сутки установлено 10 новых случаев.

Ранее в Петербурге полицейские нашли и задержали сбежавшего из стационара больницы Святого Георгия мужчину, который контактировал с заболевшим коронавирусом. Его доставили в санаторий «Заря».



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