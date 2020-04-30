 

Минобороны сдало одновременно шесть медцентров

30.04.2020, 12:08, Новости дня

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны сдали в эксплуатацию сразу шесть многофункциональных инфекционных медицинских центров в различных регионах страны, рассказали в военном ведомстве.

«Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге. В данные центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентгеноборудования, компьютерных томографов, аппаратов УЗИ, оборудования анестезиологии и эндоскопии, а также аппаратов ИВЛ», – передает ТАСС сообщение Минобороны.

Готовность центра в Смоленске проверил замминистра обороны РФ Тимур Иванов в ходе рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Напомним, 24 апреля Министерство обороны досрочно закончило строительство многофункционального медицинского центра на 100 коек в подмосковном Одинцово.



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