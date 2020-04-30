Назван объем сокращения пассажиропотока метро Москвы

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30.04.2020, 12:08, Новости дня

Пассажиропоток Московского метро сократился более чем на 80% в режиме самоизоляции, сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«На текущий момент пассажиропоток московского метрополитена снизился более чем на 80%. Если в будний день совершалось порядка 9 млн поездок, то сейчас в режиме самоизоляции он снизился до 1,1 млн поездок в день», – сообщила Темникова в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает ТАСС.

Ранее в Московский метрополитен закрыл несколько вестибюлей на станциях метро из-за низкой нагрузки.



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