Назван объем сокращения пассажиропотока метро Москвы

30.04.2020, 12:08, Новости дня

Пассажиропоток Московского метро сократился более чем на 80% в режиме самоизоляции, сообщила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«На текущий момент пассажиропоток московского метрополитена снизился более чем на 80%. Если в будний день совершалось порядка 9 млн поездок, то сейчас в режиме самоизоляции он снизился до 1,1 млн поездок в день», – сообщила Темникова в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает ТАСС.

Ранее в Московский метрополитен закрыл несколько вестибюлей на станциях метро из-за низкой нагрузки.