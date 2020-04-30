Иммунолог Лапий: Когда эффективность препарата доказана при других заболеваниях, мы можем его использовать при COVID-19

30.04.2020, 11:55, Новости дня

В Украине для лечения пациентов с коронавирусом применяются препараты, эффективность которых доказана при других заболеваниях, подчеркнул в комментарии изданию “ГОРДОН” доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

“Существует специальный перечень препаратов для оказания помощи пациентам с COVID-19. Протокол лечения подготовила группа специалистов и утвердило Министерство здравоохранения. Но кроме министерства у нас еще существует Академия медицинских наук Украины, которая имеет свои стационары. Решением ученого совета они включили спиртовую вытяжку из двух трав для лечения пациентов с коронавирусом. И теперь рассказывают, что пока другие ставят ученым палки в колеса и закупают импортные препараты, они раздают отечественный препарат. Действительно, его можно бесплатно раздавать, ведь рыночная цена препарата 400–500 грн, а себестоимость копеечная”, – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что для лечения пациентов все средства должны пройти специальные исследования.

“Вопрос не в том, хороший или плохой препарат, включенный в протокол Академией меднаук. Просто покажите нам результаты исследований. Производитель признает, что таких доказательств у него нет. В качестве основного довода в свою пользу использует утверждение, что препарат безопасный. Но это еще тоже нужно доказать. Потому что одно дело – смотреть, как средство ведет себя в лабораторных испытаниях на животных, а другое – увидеть, как на него реагирует конкретный живой человек с заболеванием. Если препарат не имеет доказанной эффективности и безопасности, то как его можно включать в протоколы лечения пациентов? Особенно тяжелобольных”, – отметил Лапий.

По его словам, поскольку коронавирус – новый вызов для медицины и лекарств непосредственно от него нет, медики используют препараты, которые доказали свою эффективность при других заболеваниях.

“Говорят, другие медикаменты тоже не эффективны при COVID-19. Действительно, применяя те или иные препараты, мы видим, что они могут не давать того результата, на который мы рассчитывали. Но зато эти средства имеют действующее вещество, факт эффективности которого доказан при других заболеваниях. Именно поэтому мы можем их использовать при COVID-19”, – резюмировал доктор.

Академия медицинских наук Украины заявила, что ввела в локальные протоколы для лечения пациентов с коронавирусом отечественный препарат с действующим веществом протефлазид. Ученые мотивировали свое решение тем, что, в отличие от травяной вытяжки, которая безопасна для пациентов, рекомендованные Минздравом препараты токсичны.

Инициативу Академии меднаук раскритиковала бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун и предложила средства, которые ежегодно выделяются из бюджета на содержание этих научных учреждений, направить обычным больницам.

На утро 30 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 10 406 человек. За последние сутки инфекцию выявили у 540 человек, 11 скончались. В целом от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине умер 261 человек, а 1238 уже выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено свыше 3,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 973 тыс. пациентов выздоровели, 227,7 тыс. скончались.