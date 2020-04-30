Украина может избежать пика заболеваемости COVID-19 – Степанов

30.04.2020, 11:55, Новости дня

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что стране удастся избежать пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, если граждане будут соблюдать карантин. Об этом он сказал 30 апреля на брифинге, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Для нас очень важно избежать пика заболеваемости. Пока нам это удается сделать. Нам это удается в том числе благодаря карантинным мерам. Нам это удается, потому что мы видим разрыв цепочки передачи болезни, который стал возможным именно благодаря карантину. Если мы и дальше будем прислушиваться к советам наших специалистов, инфекционистов, эпидемиологов, вирусологов, которые непосредственно участвуют в разработке всех карантинных мер, то я уверен, что мы сможем избежать пика заболеваемости коронавирусом”, – сказал Степанов.

Он отметил, что уровень смертности от COVID-19 в Украине ниже, чем в некоторых европейских странах.

“Да, есть 261 трагедия, но это не тысячи, как происходит в Италии и Испании”, – сказал министр.

Чиновник подчеркнул, что западные страны ввели карантин, когда коронавирусом заразились тысячи людей, а Украина – “когда было только четверо больных”.

“Очень быстро был введен карантин и именно благодаря ему нам удалось удержать ситуацию… Именно благодаря карантинным мерам нам удалось избежать пика заболеваемости и пиковой нагрузки на медицинскую систему”, – считает Степанов.

Но в последние дни, по словам министра, граждане Украины начали массово нарушать карантин

“В Киеве, к примеру, мы наблюдаем митинги, выход людей на улицы, заторы, увеличение людей в парках. Я понимаю, что находиться на карантине пятую-шестую неделю трудно. Но поверьте мне – никто не собирается продлевать карантин, если для этого не будет оснований, никто не собирается не пускать людей в парки или держать закрытыми магазины, сдерживать малый бизнес. Но для нас очень важно, чтобы цифра умерших от COVID-19 каждое утро была ноль”, – сказал Степанов.

Он призвал украинцев соблюдать ограничения и дождаться 11 мая, когда карантин планируют ослабить.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено свыше 3,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 982,8 тыс. пациентов выздоровели, 227,8 тыс. скончались.

По состоянию на утро 30 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 10 406 человек, из них 261 умер, а 1238 уже выздоровели. В Национальной академии наук прогнозируют, что пик смертности от коронавирусной инфекции придется на 3–10 мая.

Карантин в Украине был введен 12 марта. В связи с эпидемией в стране прекращена работа большинства непродовольственных магазинов, остановлено регулярное пассажирское сообщение, запрещены все массовые мероприятия. Кроме того, гражданам запрещено собираться в группы более чем по два человека, а также выходить из дома без крайней необходимости.