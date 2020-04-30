 

Доктор Мясников рассказал об уникальном пациенте с коронавирусом COVID-19

30.04.2020, 11:53, Разное

Отечественный телеведущий, врач общей практики и кардиолог Александр Мясников в программе «Соловьёв Live» принимал участие в обсуждении темы распространения коронавируса COVID-19. Доктор пояснил о случае из собственной практики, когда ему удалось наблюдать уникального пациента, инфицированного вирусом нового типа.
С 2010 года Александр Мясников руководит ГКБ им. Жадкевича Департамента здравоохранения Москвы. В период пандемии коронавируса COVID-19 медучреждение в числе других принимает заражённых пациентов и один из них, по словам доктора, оказался действительно уникальным. Дело в том, что заражённый вполне нормально мог общаться, имея при этом 46-процентную сатурацию кислорода. Мясников впервые в своей практике столкнулся с подобным случаем, так как при сатурации от 70% пациентов интубируют. Также доктор констатировал, что течение коронавируса «неравномерно» и состояние инфицированного COVID-19 человека может ухудшиться «одномоментно», то есть, резко.

Ранее Александр Мясников объяснил смысл всеобщей вакцинации от коронавируса. Таким образом, по мнению медика, создаётся коллективный иммунитет от конкретного заболевания, а не только защита для одного привитого от вируса человека.



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