Малышева рассказала о причине возросшего количества инфицированных коронавирусом в России

30.04.2020, 11:53, Разное

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян не пугаться роста числа инфицированных коронавирусом. Показатель не отражает данных заболеваемости, у половины людей симптомы отсутствуют.

Врач подчеркнула, что РФ занимает второе место в мире по количеству проведенных на ‎SARS-CoV-2 тестов. Чем больше обследованных, а в стране их уже почти четыре миллиона, тем выше процент носителей вируса. Отечественная медицина, замечает доктор Елена Малышева, не пошла по пути Швеции, когда тестируются только пациенты, попавшие в больницу в тяжелом состоянии.

Согласно данным статистики, в настоящий момент в РФ немногим больше 99 тысяч людей, в организме которых обнаружен коронавирус, из них больше 10 тысяч вылечились. Соблюдение мер предосторожности, рекомендованных при карантине, позволит снизить уровень распространения инфекции, пишут РИА Новости.