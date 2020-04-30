 

Невменяемую обнаженную женщину с отрезанной головой ребенка задержали в Харькове

30.04.2020, 11:53, Разное

В Харькове полицейские задержали обнаженную женщину с ножом и пакетом, внутри которого находилась отрезанная голова ребенка. Также в областную полицию поступило сообщение от местного жителя, обнаружившего обезглавленное тело 13-летней племянницы.
В момент задержания жительница вела себя «неадекватно», на сотрудников полиции она кидалась с ножом. Задержанная не смогла рассказать, откуда она взяла пакет с отрезанной головой, поэтому ее доставили в местное отделение, где продолжится выяснение обстоятельств.

Мужчина, обнаруживший тело обезглавленной 13-летней племянницы, отметил, что нашел убитую утром в четверг, 30 апреля. Матерью девочки является его 38-летняя сестра, с которой они вместе проживали, пишет телеканал «НТВ».



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