Невменяемую обнаженную женщину с отрезанной головой ребенка задержали в Харькове

30.04.2020, 11:53, Разное

В Харькове полицейские задержали обнаженную женщину с ножом и пакетом, внутри которого находилась отрезанная голова ребенка. Также в областную полицию поступило сообщение от местного жителя, обнаружившего обезглавленное тело 13-летней племянницы.

В момент задержания жительница вела себя «неадекватно», на сотрудников полиции она кидалась с ножом. Задержанная не смогла рассказать, откуда она взяла пакет с отрезанной головой, поэтому ее доставили в местное отделение, где продолжится выяснение обстоятельств.

Мужчина, обнаруживший тело обезглавленной 13-летней племянницы, отметил, что нашел убитую утром в четверг, 30 апреля. Матерью девочки является его 38-летняя сестра, с которой они вместе проживали, пишет телеканал «НТВ».