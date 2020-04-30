ВС рекомендовал на время пандемии реже отправлять обвиняемых в СИЗО

30.04.2020, 11:53, Новости дня

Верховный суд рекомендовал судьям в условиях эпидемии коронавируса в стране заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести только в исключительных случаях.

Об этом говорится в утвержденном Президиумом ВС обзоре по вопросам судебной практики в условиях борьбы с коронавирусом, опубликованном на сайте суда.

В Верховном суде отметили, что при решении вопроса о мере пресечения, суд в условиях эпидемии коронавируса «наряду с другими обстоятельствами вправе также учитывать и факт проведения карантинных мероприятий в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах».

Президиум напоминают, что обвиняемых в преступлениях небольшой тяжести арестовывать можно в исключительных случаях. Но даже наличие таких исключений (отсутствие постоянного места жительства на территории России, нарушение ранее избранной меры пресечения, факт того, что обвиняемый ранее скрылся от органов следствия или суда) не является определяющим при решении вопроса, напоминает суд.

Ранее Верховный суд продлил до 11 мая ограничения по рассмотрению дел в связи с пандемией коронавируса, но рекомендовал по возможности проводить слушания по интернету.

Напомним, за сутки в РФ зафиксировали 7099 новых случаев коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса.