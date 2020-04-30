 

Студентов московских медвузов обязали проходить практику в больницах, где лечат COVID-19

30.04.2020, 11:50, Разное

Как заявили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, практикантам предложат несколько вариантов работы. Кроме зарплаты они будут обеспечены бесплатным питанием и всеми необходимыми средствами защиты. 

В данный момент студенты проходят экспресс-обучение по работе с коронавирусной инфекцией на сайте Непрерывного медицинского образования Минздрава России. Практика продлится с 1 по 31 мая.

Инициатива привлечь студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом принадлежит мэру Москвы Сергею Собянину, который заявил об острой нехватке медицинских кадров. Ранее на заседании президиума Совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что ведомство готово рассмотреть вопрос о более массовом привлечении студентов медицинских вузов к борьбе с коронавирусом, которые сейчас работают в качестве волонтеров. Мобилизовать могут более 40 тысяч специалистов, заканчивающих обучение в вузах и колледжах, включая слушателей ординатуры и аспирантуры по всей стране.



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