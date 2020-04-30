 

Помпео: представители США «не видели» Ким Чен Ына

30.04.2020, 11:49, Новости дня

Представители США в последнее время «не видели» северокорейского лидера Ким Чен Ына и «внимательно» следят за сообщениями о состоянии его здоровья.

Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

Последнее мероприятие с участием 36-летнего Ким Чен Ына, о котором сообщили государственные СМИ, состоялось 12 апреля. Его отсутствие вызвало предположения о том, что он тяжело болен.

Однако представители Южной Кореи позднее назвали такие сообщения неверными.

В ответ на просьбу телеканала Fox News прокомментировать недавние публикации о состоянии здоровья северокорейского лидера Помпео заявил в среду: «Мы его не видели. Мы не располагаем информацией, которой могли бы поделиться сегодня, но мы внимательно следим за ситуацией».

«Кроме того, есть реальная опасность, что в Северной Корее будет голод, дефицит продуктов», – добавил он.

«Мы внимательно следим за такими вещами, поскольку они оказывают реальное воздействие на нашу миссию, а именно денуклеаризацию Северной Кореи», – заявил госсекретарь.

По некоторым оценкам, от катастрофического голода в Северной Корее в 1990-х погибли сотни тысяч человек.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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