У берегов Греции пропал канадский вертолет
30.04.2020, 11:49, Новости дня
Канадский вертолет, участвовавший в учениях НАТО у побережья Греции, исчез, сообщили вооруженные силы Канады, отметив, что ведется поисково-спасательная операция.
Вооруженные силы сообщили, что фрегат «Фредериктон» потерял связь с вертолетом CH-148 Cyclone, который размещался на корабле. Других подробностей не сообщается.
Вертолет находился вне зоны контроля Греции, в 80 километрах от острова Кефалония, сообщила итальянская газета Corriere della Sera. Издание отметило, что шесть человек считаются пропавшими без вести.
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