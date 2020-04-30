 

У берегов Греции пропал канадский вертолет

30.04.2020, 11:49, Новости дня

Канадский вертолет, участвовавший в учениях НАТО у побережья Греции, исчез, сообщили вооруженные силы Канады, отметив, что ведется поисково-спасательная операция.

Вооруженные силы сообщили, что фрегат «Фредериктон» потерял связь с вертолетом CH-148 Cyclone, который размещался на корабле. Других подробностей не сообщается.

Вертолет находился вне зоны контроля Греции, в 80 километрах от острова Кефалония, сообщила итальянская газета Corriere della Sera. Издание отметило, что шесть человек считаются пропавшими без вести.



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