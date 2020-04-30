 

Россиян предупредили об аномально жарком лете

30.04.2020, 11:48, Новости дня

Летом на европейской части РФ ожидаются экстремально высокие температуры, сообщила пресс-служба Росгидромета.

«В соответствии с прогностическими разработками, ожидается значительная неоднородность и температурного режима, и режима увлажнения. В ряде регионов РФ прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой», – сообщили в Росгидромете, передает РИА «Новости».

Наиболее вероятно, что жара придет в европейскую часть страны, но точно сказать, когда и в каких регионах она возникнет, технически сейчас предсказать невозможно.

Высокие температуры связаны с увеличением повторяемости и интенсивности волн тепла, периодов, когда температура летом возрастает выше климатической нормы на 5 и более градусов, и увеличением периодов с сильной жарой, когда в умеренных широтах температура превышает 30 градусов.

На 30 апреля синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду, температура в столице будет колебаться от 3 до 8 градусов тепла.



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