 

Мишустин поручил выделить дополнительные средства оставшимся за границей россиянам

30.04.2020, 11:48, Новости дня

Российское правительство выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за границы на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Выделим дополнительные ассигнования на помощь российским гражданам, которые из-за ситуации с коронавирусом пока не могут вернуться в Россию из-за рубежа», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости».

Премьер уточнил, что эти средства пойдут на оплату временного проживания, питание и другие неотложные нужды тем, кто сам сейчас не может справиться с этими расходами, в том числе на продление виз и других документов, на основании которых люди находятся в иностранном государстве.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские регионы приняли максимальное участие в организации возвращения россиян из-за рубежа.

Тем временем с 20 марта по 21 апреля более 170 тыс. граждан РФ вернулись на родину, с 13 по 21 апреля авиакомпании провели 19 вывозных рейсов.



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