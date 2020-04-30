Власти Москвы аннулировали более 20 тысяч цифровых пропусков у заболевших COVID-19 и ОРВИ

30.04.2020, 11:45, Новости дня

В Москве аннулировали 21,5 тысячи рабочих цифровых пропусков, оформленных людьми, у которых диагностировали COVID-19 и ОРВИ, сообщили в департаменте информационных технологий столицы.

Сейчас недействительными признаны 8,5 тысяч пропусков, заболевших COVID-19, и порядка 13 тысяч пропусков горожан с острыми респираторными заболеваниями, говорится в сообщении департамента.

“Пациенты, у которых диагностирован коронавирус или ОРВИ, в соответствии с указом мэра Москвы о введении режима повышенной готовности обязаны соблюдать режим изоляции. Их рабочие пропуска аннулируются, а граждане получают уведомления об этом на электронную почту или по СМС”, – отмечает департамент.

В мэрии напомнили, что москвичи, у которых обнаружили COVID-19, должны соблюдать режим самоизоляции. Эти же требования распространяются на жителей столицы с ОРВИ, при этом они могут оформить разовый пропуск для посещения врача. Власти проверяют, что пропуск используется по назначению.

За нарушение режима самоизоляции в Москве грозит штраф в размере 4 тысяч рублей. Кроме того, нарушителя должны госпитализировать, уточнили в департаменте.

В Москве пропускная система действует с 15 апреля. Ее ввели также несколько регионов России. Правила выдачи пропусков незначительно отличаются, но в целом гражданам в этих областях разрешено выходить из дома только на работу или с предварительным уведомлением властей о цели, с которой это делается (для похода к врачу, в магазин и так далее). Чтобы получить пропуск, надо оставить заявку на сайте, специально созданном под эти цели, или позвонив по телефону. Выход из дома без пропуска грозит штрафом от 1 до 4 тысяч рублей (в Москве). Также без пропуска в Москве нельзя передвигаться по городу на общественном, личном или служебном транспорте.

22 апреля представители МВД выступили с заявлением, в котором отрицали наличие план по штрафам и задержаниями нарушителей карантина. Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин сказал, что сотрудникам МВД лишь поставили задачу “убрать с улицы тех людей, которых там быть не должно”, а плана по протоколам и штрафам у полиции нет.

Заявления появились после того, как только в Москве за сутки сотрудники полиции составили почти 1,4 тысячи протоколов, а также после появления видео и рассказов о том, что находившихся на улице людей грубо задерживали и штрафовали, даже если у них были электронные пропуска.

Многие российские правозащитники говорят, что введенные системы цифровых пропусков незаконны, потому что они нарушают свободу передвижения, прописанную в Конституции РФ. Однако власти регионов считают, что вправе вводить ограничения, объясняя это эпидемией коронавируса.