 

ММА. Минеев и Пронин выступят на первом турнире LEON Warriors

30.04.2020, 11:42, Новости дня

Российский промоушен смешанных единоборств LEON Warriors 16 мая открывает серию из восьми турниров, участниками которых станут известные российские и иностранные бойцы. Большое ММА-шоу пройдёт в революционном онлайн-формате "без зрителей". В главном бою сойдутся Владимир Минеев и Артур Пронин.

Турнир соберёт под своей эгидой таких известных спортсменов, как тяжеловесы Михаил Мохнаткин и Антон Вязигин, средневес Эдуард Вартанян, боец легкой категории Алексей Махно и многих других известных спортсменов.

В предварительный кард LEON Warriors заявлены поединки: Антон Вязигин – Евгений Мякинкин, Михаил Мохнаткин – Фабио Маронхиу, Муслим Махмудов – Александр Ивченков (все — тяжёлый вес), Максим Давыдов – Эдуард Вартанян, Денис Тюлюлин – Руслан Данченко (все — средний вес), Алексей Махно – Шамиль Рамазанов, Валерий Грицутин — Шахмар Садыгов, Магомед Камалудинов – Алексей Молчанов (все — лёгкий вес).



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