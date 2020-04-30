Huawei P Smart 2020 выйдет с сервисами Google и обновленной начинкой

30.04.2020, 11:42, Новости дня

Huawei выпустит смартфон со старым названием. На такой шаг компания была вынуждена пойти из-за санкций, введенных США и запрещающих использование сервисов Google в новых устройствах. Результатом, как пишет издание SlashGear, станет выход очередного смартфона серии Huawei P Smart.

Huawei P Smart 2019 был выпущен до введения санкций, поэтому версия 2020 с таким же названием получит магазин приложений и другие сервисы Google. Юридически компания выпустит на рынок старый аппарат, однако версия 2020 года все же получила некоторые, пусть и незначительные обновления. Так, объем оперативной памяти увеличен до 4 ГБ, а порт USB обновили до более современного USB-C.

Однако все остальные параметры телефона останутся прежними. Устройство будет оснащено тем же процессором Kirin 710F, 6,21-дюймовым экраном и аккумулятором емкостью 3400 мА*ч. Обновить операционную систему до Android 10 также не получится – придется довольствоваться предыдущей версией, Android 9 Pie.

Это уже не первый опыт Huawei в выпуске смартфонов под старым названием для обхода санкций. В январе 2020 года компания представила устройство P30 Lite, которое уже выпускала в апреле 2019 года. Напомним, что санкции были введены правительством США в мае 2019 года. Одним из наиболее ощутимых для Huawei последствий этого стало лишение сервисов Google для всех новых устройств компании.

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