Охваченный огнем рыбацкий поселок под Воронежем сняли на видео

30.04.2020, 11:42, Новости дня

В сети появилось видео с охваченным огнем рыбацким посёлком Радчино в Воронежской области. Крупный пожар в населенном пункте произошел ночью. В итоге выгорели более двадцати домов и хозяйственных построек. На кадрах также видно, как спасатели ликвидировали пожар. Ролик разместили представители пресс-службы управления МЧС, передает ГТРК "Воронеж".

Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило около половины второго утра. К моменту прибытия первых сотрудников пожарно-спасательного подразделения пламя уже охватило пять строений. Через час в огне уже были 17 домов. Около шести утра пожар потушили.

Очевидцы отмечают, что огонь быстро переходил на соседние домики, так как застройка в Радчино очень плотная, а пожарное водоснабжение практически отсутсвует. По предварительной информации, во время ЧП никто не пострадал. Пожарные спасли более трехсот построек в кооперативе.

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ГТРК "Воронеж"