 

Охваченный огнем рыбацкий поселок под Воронежем сняли на видео

30.04.2020, 11:42, Новости дня

В сети появилось видео с охваченным огнем рыбацким посёлком Радчино в Воронежской области. Крупный пожар в населенном пункте произошел ночью. В итоге выгорели более двадцати домов и хозяйственных построек. На кадрах также видно, как спасатели ликвидировали пожар. Ролик разместили представители пресс-службы управления МЧС, передает ГТРК "Воронеж".

Сообщение о возгорании на пульт дежурного поступило около половины второго утра. К моменту прибытия первых сотрудников пожарно-спасательного подразделения пламя уже охватило пять строений. Через час в огне уже были 17 домов. Около шести утра пожар потушили.

Очевидцы отмечают, что огонь быстро переходил на соседние домики, так как застройка в Радчино очень плотная, а пожарное водоснабжение практически отсутсвует. По предварительной информации, во время ЧП никто не пострадал. Пожарные спасли более трехсот построек в кооперативе.

Текст:

ГТРК "Воронеж"



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Новак рассказал о переговорах ОПЕК+

20.04 / Посольство РФ в Эстонии осудило высказывания украинских дипломатов

09.04 / Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн, Россия и ОПЕК договорились о сокращении добычи нефти. Главное за день

02.04 / Календарь: 2 апреля – День единения народов России и Белоруссии

13.04 / В ГСЧС назвали фейком информацию об угрозе хранилищам ядерных отходов из-за пожара в Чернобыле

26.04 / Стало известно мнение Путина о мозаике с его изображением в храме Минобороны

01.04 / В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом. Число погибших в России достигло 23 человек

26.04 / Поезд Ким Чен Ына в курортном городе КНДР увидели со спутника

26.04 / Все священники Киево-Печерской лавры заразились коронавирусом

02.04 / Лероса хотели вызвать на допрос по делу о видео с братом Ермака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска