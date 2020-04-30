Скотт Уоринг: Курт Рассел мог потерять память после наблюдения НЛО

30.04.2020, 11:36, Разное

Известный уфолог Скотт Уоринг считает, что голливудский актер Курт Рассел потерял память после наблюдения шести светящихся НЛО. К такому выводу он пришел, когда посмотрел интервью знаменитости, в котором тот описал инцидент, произошедший с ним десять лет назад.

Курт Рассел отметил, что он увидел шесть светящихся объектов в небе, когда актер вместе с женой и сыном летели в город Феникс. Необычные яркие тела направлялись в их сторону, при этом никакие самолеты в это время там не летали. По мнению Скотта Уоринга, актер никогда ранее не упоминал об этом событии, поскольку лишился памяти и лишь недавно она к нему вернулась.

Уфолог признался, что сам ранее пережил аналогичную ситуацию. Он вспомнил, как видел в небе 25 шарообразных НЛО, размером с Boeing 747. Вместе с ним светящиеся объекты видели еще 20 человек на стоянке, но никто ничего не говорил. Скотт Уоринг добавляет, что почти 10 лет ни с кем не общался на эту тему, как и актер Курт Рассел, вспомнивший о случившемся через такой же промежуток времени.