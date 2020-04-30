Медики назвали повышающие риск смерти заболевания при коронавирусе COVID-19

30.04.2020, 11:36, Разное

Медики международной организации ISARIC в недавнем отчёте назвали болезни, повышающие риск смерти при коронавирусе COVID-19. По информации специалистов, более половины пациентов, инфицированных провоцирующим смертельную пневмонию вирусом, имеют минимум одно диагностированное хроническое заболевание.

В этом случае риск смерти у заражённых COVID-19 превышает норму почти на 40%. Среди наиболее опасных заболеваний, повышающих процент смертности от коронавируса, медики назвали деменцию. У инфицированных пациентов с названным сопутствующим заболеванием риск увеличивается почти на 39%. Повышается вероятность летального исхода у заражённых с ожирением и болезнями сердечно-сосудистой системы. В первом случае риск возрастает на 37%, во втором – на 31%.

Кроме того, среди болезней, повышающих риск инфицирования и смерти от коронавируса COVID-19, специалисты называют астму, диабет и проблемы с почками. Как показывает отчёт медиков, 10% заражённых являются активными курильщиками, информирует «Лента.ру».