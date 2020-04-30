 

Нобелевский лауреат Тасуку Хондзё назвал «дезинформацией» приписанные ему слова о синтезе COVID-19 в КНР

30.04.2020, 11:36, Разное

Японский профессор Тасуку Хондзё прокомментировал данные о том, что он якобы считает коронавирус COVID-19 искусственно синтезированным в КНР. Нобелевский лауреат в области медицины и физиологии назвал приписанные ему слова «не соответствующей действительности дезинформацией».
Профессор Тасуку Хондзё в своём заявлении констатировал, что огорчён слухами, циркулирующими вокруг его имени и государственного Киотского университета. Учёный говорит о «распространении фальшивых обвинений» на фоне спровоцированных пандемией коронавируса «глобальных страданий и экономических потерь». Приписываемые учёному из Японии утверждения о синтезе COVID-19 вирусологами из КНР, по его словам, являются не более чем дезинформацией и это «огорчает».

Также Хондзё подчеркнул, что сейчас важно объединить усилия в борьбе с коронавирусом, а не «тратить энергию» на распространение ложных данных. Профессор считает, что «победить зло» и не допустить дальнейшего распространения вируса нового типа можно только сообща, не отвлекаясь на досужие слухи и домыслы, информирует ТАСС.



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