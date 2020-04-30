Мнение: Чем Вайнштейн отличается от Венедиктова?

30.04.2020, 11:31, Разное

Новый скандал с попытками товарища Венедиктова трогать за все интересные места молоденьких барышень из редакции помойки под названием "Эхо Москвы" меня не удивил. Как бы, кто работал с подобными людьми и знает либеральное дерьмище изнутри – тому мало что покажется новым из их мира. Я, кстати, хотел пошутить про "в цирке" не смеется, но вспомнил, что там еще и про армию – и не стал марать порядочное заведение сравнением с либералами.

Тут ведь фишка в чем.

1) Во-первых, т.н. "оппозиционеры" они же либералы – всегда за мораль. Ах, Вайнштейн и т.д. И мне, в целом, пофигу – кто там кого сношает, положа руку на сердце, главное чтобы я этого не видел. Но посмотрите, когда ловят Венедиктова – все нормально, как и когда ловят главреда "Медузы". Причем, уж поверьте, и 146% доказательства ничего не решат – это вам не про депутата Слуцкого писать – понимать надо.

И так у них все и всегда. Вот что доставляет и это – во-вторых.

2) Пойманные на воровстве, взятках, убийствах, терроризме, педофилии, расчлененке – это я все перечисляю друзей наших либералов – они будут относится к этому СПОКОЙНО! Вранья Латыниной, Альбац, Навального и других – с горкой хватило бы в ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНОЙ конторе, чтобы их выгнали с волчьим билетом. Но нет, свидетели секты демократии даже сил в себе не находят признавать, что их кумиры или начальники – просто дрянь и это я, чтобы не ругаться.

И да, я не святой. Но я из себя давно его и не строю и рассказал, какого это – быть "элитой", конечно, в кавычках, потому что на самом деле, это все одна большая помойка.

А в заключении, отдельной строкой: как же мне доставляет, когда кто-то еще верит, что "эти" смогут предложить стране что-то позитивное. Ага.

p.s. Про заголовок. Старенький голливудский продюссер – просто лох. Ибо чего-то там делал, фильмы продюссировал и т.д. Харви, в России ты был бы героем! Хотя, когда я обманываю, у нас же сменяемость власти, а у Венедиктова есть свой сын…

Счастья вам.