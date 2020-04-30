 

Учёные пытаются разгадать происхождение пугающих звуков в Тихом океане

30.04.2020, 11:30, Разное

Около 19 лет назад в Тихом океане впервые был зафиксирован пугающий звук непонятного происхождения. За прошедшее время учёные, пытающиеся разгадать происхождение аномалии, так и не пришли в этом вопросе к единому мнению.
В 1991 году исходящий из глубин Тихого океана таинственный звук, схожий с повторяющимся с 20-секундным интервалом гудком парохода, учёными был зафиксирован в первый раз. Тогда его природа так и осталась неразгаданной. Через 6 лет аномалию снова услышали и на тот момент появилась версия, что фиксирующийся на ультранизких частотах звук издаёт гигантское морское животное, обитающее в океанских глубинах. Специалисты опровергали эту теорию, считая, что никакой живой организм не в силах создавать звук подобной силы. В качестве вариантов учёные выдвигали собственные предположения, в числе которых, к примеру, были такие, как «побочные эффекты» работы атомных реакторов или колебательные процессы, возникающие на границах водных слоёв разной плотности и солёности.

Ещё через 3 года таинственный звук, схожий со скулением, зафиксировали гидрофоны в восточной части Тихого океана. Тогда появилась версия о происхождении пугающей аномалии вследствие падающих на дно крупных осколков Антарктического айсберга, а конспирологи предполагают искусственное происхождение. Ряд экспертов считает, что звук порождает стоящая на дне океана установка, но какой из вариантов наиболее соответствует действительности узнать пока не удалось.



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