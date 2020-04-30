 

Назван ТОП-5 лучших бюджетных кроссоверов на 2020 год

30.04.2020, 11:30, Разное

При выборе нового транспортного средства большинство покупателей руководствуется не только безопасностью, интерьером и экстерьером, но и стоимостью. Автоэксперт Егор Васильев назвал ТОП-5 лучших на 2020 год бюджетных кроссоверов, представленных на рынке России.
Лидером озвученного экспертом рейтинга оказался кроссовер Renault Arkana, созданный совместно российскими и французскими разработчиками. Полноприводная модель со 150-сильным турбомотором, работающим в паре с МКПП, наиболее подходит для дорог РФ благодаря установленной надёжной подвеске. Авто относится к бюджетному сегменту и доступно по цене от 1,2 млн руб. Далее в списке фигурирует полноприводная вариация кроссовера Skoda Karoq с ценником, стартующим от полутора миллионов рублей, а замыкает лидирующую тройку ТОПа Geely Atlas, примерно равный по стоимости с предыдущей моделью.

Четвёртую и пятую строки рейтинга лучших кроссоверов бюджетного сегмента занимают KIA Seltos и Opel GrandLand X соответственно. В первом случае особую привлекательность для покупателя может иметь огромный выбор наиболее подходящей конфигурации из двух десятков представленных на российском рынке. А вот в немецком кроссовере эксперт отметил разработку на высокотехнологичной платформе, достойный уровень безопасности и качества.



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