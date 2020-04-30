«Как гопник»: В Сети высмеяли промежность Алексы

30.04.2020, 11:30, Разное

Пользователи Сети высмеяли промежность певицы Алексы. Неудачное фото, на котором исполнительница запечатлена с раздвинутыми ногами, возмутила поклонников артистки, сравнивших ее с «гопником».

Бывшая девушка Тимати старается разными методами привлечь к себе внимание. В этот раз она решила продемонстрировать свою фигуру, однако для этого артистка выбрала неудачную позу. Узкие леггинсы телесного оттенка обратили внимание пользователей Сети на ее промежность, за что и была подвергнута критике певица. Многие назвали такую позу «дешевой», другие подумали, что Алекса сидит без штанов.

Стоит отметить, что ранее экс-участница «Фабрики» фигурировала в конфликте с женатым фитнес-тренером. Кроме того, последние ее работы в шоу-бизнесе многие считают неудачными.

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