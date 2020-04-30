 

Что произошло за ночь 30 апреля

30.04.2020, 11:20, Разное

Коротко.

  • ФСБ объявила об убийстве в Екатеринбурге трех готовивших теракты боевиков. Почти пять часов в двух районах города действовал режим контртеррористической операции. Сейчас на территорию, где она проходила, пускают только только местных жителей.

  • В Москве задержали администратора телеграм-чата сторонников инициатора схода во Владикавказе. По словам адвоката, задержанного этапировали в столицу Северной Осетии.

  • Цена нефти Brent поднималась выше 25 долларов за баррель. Американская WTI в моменте торговалась по 17,56 долларов за баррель. На фоне роста цен на нефть накануне укрепилась и российская валюта: евро падал ниже 80 рублей, а курс доллара составлял 73,3 рубля.

  • В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 600 человек. За прошлые сутки от вызванной COVID-19 пневмонии скончались 65 пациентов. Общее число летальных исходов в столице достигло 611.

  • Ливийская национальная армия Хафтара приостановила боевые действия на время священного месяца Рамадана. Представитель ЛНА отметил, что армия оставляет за собой право незамедлительного ответа на любые нарушения условий перемирия.

    • Источник: Новая газета



    Последнее из рубрики: Разное


    СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

    28.03 / Русская православная церковь объяснила, почему не закрывает храмы

    14.04 / Личное: Моя генетика и карантин!

    17.04 / Адвокат объяснила, почему Лидия Федосеева-Шукшина может оказаться на улице

    28.04 / Чешское СМИ сообщило о сотруднике российской спецслужбы, который привез в Прагу яд…

    29.03 / Говорящая корова, гигантские звери и двойник: Причудливые истории от жителя глубинки Канады

    05.04 / Хидео Кодзима хочет создать “революционный” хоррор

    05.04 / Специалисты узнали, что в глубинах океана пингвины могут «разговаривать»

    20.04 / Выявлена польза компьютерных игр для умственной деятельности

    26.03 / Винокур опасается за жизнь попавшего в больницу Лещенко и надеется на лучшее

    27.03 / В Индии преследуют и третируют белых туристов

    Политика конфиденциальности - GDPR

    Карта сайта → новости рыбинска

    По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

    Поддержать проект:
    WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

    18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

    Новости Рыбинска