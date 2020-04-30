Что произошло за ночь 30 апреля

Коротко.

Цена нефти Brent поднималась выше 25 долларов за баррель. Американская WTI в моменте торговалась по 17,56 долларов за баррель. На фоне роста цен на нефть накануне укрепилась и российская валюта: евро падал ниже 80 рублей, а курс доллара составлял 73,3 рубля.