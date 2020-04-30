Что произошло за ночь 30 апреля

ФСБ объявила об убийстве в Екатеринбурге трех готовивших теракты боевиков. Почти пять часов в двух районах города действовал режим контртеррористической операции. Сейчас на территорию, где она проходила, пускают только только местных жителей.
В Москве задержали администратора телеграм-чата сторонников инициатора схода во Владикавказе. По словам адвоката, задержанного этапировали в столицу Северной Осетии.
Цена нефти Brent поднималась выше 25 долларов за баррель. Американская WTI в моменте торговалась по 17,56 долларов за баррель. На фоне роста цен на нефть накануне укрепилась и российская валюта: евро падал ниже 80 рублей, а курс доллара составлял 73,3 рубля.
В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило 600 человек. За прошлые сутки от вызванной COVID-19 пневмонии скончались 65 пациентов. Общее число летальных исходов в столице достигло 611.
Ливийская национальная армия Хафтара приостановила боевые действия на время священного месяца Рамадана. Представитель ЛНА отметил, что армия оставляет за собой право незамедлительного ответа на любые нарушения условий перемирия.