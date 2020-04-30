72-летняя жена принца Чарльза герцогиня Камилла начала учиться балету

30.04.2020, 11:18, Разное

Вот уже 18 месяцев герцогиня Камилла берет уроки балета. Жена принца Чарльза посещает хореографические курсы для взрослых “Серебряные лебеди”. Изначально она ходила на традиционные офлайн-занятия вместе с тремя “старинными подругами”, с которыми она дружно “кряхтела, стонала и ворчала”. Сейчас же, во время карантина, уроки перешли в онлайн-формат, и герцогиня продолжает их посещать в свободное от официальных королевских дел время.

“Серебряные лебеди” принимают в группы исключительно людей старше 55 лет. Основная задача проекта – предложить людям старшего возраста интересный и активный досуг, а к тому же укрепить мышцы и развить гибкость, что является необходимым условием для подвижного образа жизни.

Камилла заинтересовалась программой после того, как в прошлом году посетила их открытый урок в Новой Зеландии.

Я думала, это будет очень смешно и я буду смеяться над всеми, кто гнется рядом со мной. Но в итоге мы все так сосредоточены на работе, что даже не замечаем, что делает друг рядом. Когда я стою там, то только и думаю: “Опусти плечи, дыши глубоко, не сутулься”,

– рассказывает герцогиня.

Вместе с подругами они ходят на занятия раз в неделю. И по ее словам, эта привычка кардинально изменила ее жизнь:

В балете важна дисциплина, которая, я думаю, никому не помешает. После классов вы можете стонать, пыхтеть, ворчать и все прочее, но вы определенно почувствуете себя намного лучше. Я пришла, совсем ничего не умея, и за этот год с небольшим освоила базу. Но я, конечно, не буду выступать с этим на сцене.