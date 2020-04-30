Джиджи Хадид и Зейн Малик рассекретили пол будущего ребенка

30.04.2020, 11:18, Разное

На днях стало известно, что 25-летняя модель Джиджи Хадид и 27-летний экс-солист One Direction, а ныне сольный исполнитель Зейн Малик впервые станут родителями. Позднее вездесущие TMZ узнали и пол будущего малыша пары – по данным их источников, у звезд родится дочь. Не дождавшись информации от прессы, свое расследование провели и поклонники Джиджи и Зейна, и это расследование оказалось весьма увлекательным.

Джиджи и Зейн на ее 25-летии

Поклонники пары более подробно изучили фото с празднования дня рождения Хадид и поняли, что оно совпало с вечеринкой по случаю рассекречивания пола будущего ребенка Джиджи. Одним из фактов, натолкнувших фанатов на эту мысль, стали подарочные пакеты, в которые упаковала презенты сестра Джиджи, Белла Хадид: первый пакет был оформлен в стиле клипа “Малыш-акуленок”, а второй – розового цвета – с надписью “Здравствуй, малыш”.

Подарки от Беллы Хадид

Официальное подтверждение прессе удалось получить не от пары, а от мамы Джиджи – Иоланды Хадид. В интервью голландскому изданию RTL Boulevard она рассказала, что “очень взволнована” мыслью о том, чтобы стать бабушкой:

Я очень рада, что в сентябре стану бабушкой. Особенно после того, как совсем недавно потеряла свою маму. Но в этом и заключается красота жизни. Одна душа оставляет нас, и появляется новая. Мы все чувствуем себя очень счастливыми.

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Напомним, о романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях.

В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.

Джиджи Хадид и Зейн Малик