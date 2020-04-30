Участница группы Little Big Софья Таюрская показала, как выглядела до похудения на 30 кг

30.04.2020, 11:17, Разное

Автор песен и исполнительница, участница панк-рэйв-группы Little Big Софья Таюрская в ходе общения с поклонниками в Instagram показала, как выглядела в школьные годы. Оказалось, что раньше певица обладала весьма «пышными» формами и на сегодняшний день похудела почти на 30 кг.

Коллектив Little Big оказался на пике популярности не так давно – после победы пару месяцев в отборе для участия в музыкальном конкурсе «Евровидение-2020». Из-за пандемии мероприятие отменили, но группа получила большую известность в России, поэтому не удивительно внимание фанатов к её участникам. Вокалист коллектива Софья Таюрская недавно решила пообщаться с поклонниками и отвечала на интересующие их вопросы. Так, многих подписчиков «волнует», всегда ли Таюрская имела столь привлекательную внешность и стройную фигуру.

Участница Little Big ответила на этот вопрос фотоколлажем, где можно сравнить, какой 28-летняя певица была в школьные годы и как выглядит сейчас. Многочисленные фанаты Таюрской не могли поверить, что ещё несколько лет назад она носила одежду на пять размеров больше. За прошедшее время певице удалось очень преобразиться, похудев почти на 30 кг, что положительно оценивает большинство подписчиков, информирует Teleprogramma.