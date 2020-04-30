 

Валерия сердечно поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

30.04.2020, 11:17, Разное

30 апреля королю российской поп-эстрады Филиппу Киркорову исполнилось 53 года. Его коллега Валерия стала одной из первых знаменитостей, поздравивших певца с днем рождения в социальной сети Instagram.
В своей публикации Валерия добавила совместную фотографию с именинником, сделанную во время съемок проекта «Маска», в котором исполнителям была доверена роль судей. В подписи к поздравительному посту певица поздравила Киркорова с 53-летием, но отметила, что сожалеет из-за окончания шоу «Маска», благодаря которому они подружились. Исполнительница добавила, что за многие годы знакомства всё равно продолжает находить в короле поп-сцены новые положительные черты.

В комментариях к записи отметился и сам «виновник торжества», поблагодаривший Валерию за теплое поздравление. Следом в комментариях стали появляться сотни поздравительных комментариев от обычных интернет-пользователей.



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