Валерия сердечно поздравила Филиппа Киркорова с днем рождения

30.04.2020, 11:17, Разное

30 апреля королю российской поп-эстрады Филиппу Киркорову исполнилось 53 года. Его коллега Валерия стала одной из первых знаменитостей, поздравивших певца с днем рождения в социальной сети Instagram.

В своей публикации Валерия добавила совместную фотографию с именинником, сделанную во время съемок проекта «Маска», в котором исполнителям была доверена роль судей. В подписи к поздравительному посту певица поздравила Киркорова с 53-летием, но отметила, что сожалеет из-за окончания шоу «Маска», благодаря которому они подружились. Исполнительница добавила, что за многие годы знакомства всё равно продолжает находить в короле поп-сцены новые положительные черты.

В комментариях к записи отметился и сам «виновник торжества», поблагодаривший Валерию за теплое поздравление. Следом в комментариях стали появляться сотни поздравительных комментариев от обычных интернет-пользователей.