«Дрифтующий кулак»: Стас Пьеха предстал в образе восточного единоборца

30.04.2020, 11:17, Разное

Певец Стас Пьеха порадовал поклонников образом восточного единоборца с «дрифтующим кулаком». Шуточное видео стало примером самоизоляции, когда время было проведено с пользой.

Для перевоплощения в супергероя из фильмов 90-х певцу потребовалось пройти основательную подготовку. Прежде всего, последовав решению Джима Керри, Стас Пьеха отрастил бородку и усы. По мнению фолловеров, это сделало артиста «брутальным» и «мужественным». Выбор черных спортивных трусов и такого же цвета банданы подчеркнул подтянутую фигуру музыканта, готового к изменениям.

Далее последовала интенсивная тренировка с помощью гантелей, которая, кстати, проходит каждое утро. Настойчивость и целеустремленность артиста дали свои результаты: фанаты отметили хорошую физическую форму Пьехи и его «дрифтующий кулак». Завистников оказалось не так много, как восторженных поклонников, они назвали образ певца прекрасным.