 

Китай ответил на обвинения во вмешательстве в выборы президента США ради поражения Трампа

30.04.2020, 11:16, Новости дня

Пекин не заинтересован во вмешательстве в президентские выборы в США, сообщил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя высказывания американского лидера Дональда Трампа.

Представитель китайского МИД подчеркнул, что выборы являются внутренним делом Соединенных Штатов, и Пекин надеется, что американцы не попытаются втянуть в это Китай, передает Reuters.

Так Гэн Шуан прокомментировал заявления Трампа, по словам которого власти Китая якобы желают его поражения на выборах. По мнению Трампа, Пекин заинтересован в том, чтобы следующим президентом стал предполагаемый кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, который якобы может ослабить давление США в торговле и других вопросах.

«Китай делает все возможное, чтобы я проиграл на выборах. Они постоянно используют PR-технологии, чтобы представить себя невиновными», – считает Трамп, передает ТАСС.

Это не первые попытки США обвинить другие страны во вмешательстве в выборы. До этого аналогичные обвинения предъявлялись России. В прошлом году спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование «вмешательства Москвы» в выборы президента в 2016 году. Он пришел к заключению, что «вмешательство» якобы происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.

В то же время генеральный прокурор США Уильям Барр назвал расследование ФБР по «российскому вмешательству» в американские выборы в 2016 году безосновательным. 



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