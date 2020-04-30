Облапанная Канделаки приняла странные знаки внимания

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30.04.2020, 11:13, Разное

Ведущая и медиаменеджер объяснила поведение мужчины “тактильностью шестидесятников”, которая присуща людям его поколения. Такую точку зрения она высказала в своем телеграм-канале.

Тина Канделаки напомнила, что до
массовой кампании против сексуального насилия и домогательств #MeToo объятия не были причиной для обвинений. Журналистка призналась, что Венедиктов трогал и ее за колени. А однажды сказал, что ей “не надо отращивать большую задницу”.

Все это Канделаки не восприняла как особенные знаки внимания или домогательства. Она добавила, что Венедиктов всегда поддерживал молодых, и дело именно в его характере, а не в женских прелестях.

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Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) 29 Апр 2020 в 10:58 PDT

Ранее Анна Ведута рассказала, что в 2012 году Алексей Венедиктов домогался ее в автомобиле. Журналист эти обвинения отрицает и уверяет, что границ приличия не переходил.

Напомним, что Тине Канделаки досталось за желание заработать в период пандемии коронавируса в России. Журналистка выпустила свою линейку медицинских масок. Некоторые пользователи Сети посчитали, что ведущая наживается на беде тысяч соотечественников.



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