Находящиеся на карантине россияне устроили пьяный дебош

30.04.2020, 11:13, Разное

Жители одного из домов в Мегионе устроили пьяный дебош. Примечательно, что подъезд, где происходило нарушение общественного порядка, был отправлен на карантин.

По данным телеканала “360”, жители этого дома не соблюдают режим самоизоляции в связи с коронавирусом. Теперь к решению проблемы подключены сотрудники правоохранительных органов, пишет Ura.ru.