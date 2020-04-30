Компания Blackview начала продавать защищённый смартфон с тепловизором

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30.04.2020, 11:10, Новости дня

Компания Blackview выпустила новую модель защищенного смартфона BV9900 Pro, особенностью которого является наличие усиленного аккумулятора и тепловизора.

Аппарат способен выдерживать температуру до 450 градусов по Цельсию. Кроме того, разработчики оснастили модель мощным чипом MediaTek Helio P90 с 8 гигабайтами оперативной памяти. Смартфон поддерживает 128 гигабайт постоянной памяти. Также стоит отметить качественный 5,84-дюймовый экран с высоким разрешением.

Основная камера получила четыре объектива с главным датчиком 48 мегапикселей, а фронтальная камера имеет одинарный модуль на 16 мегапикселей. Устройство соответствует стандартам IP68, IP69K, MIL-STD-810, подтверждающим высокую надежность и прочность нового смартфона.



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