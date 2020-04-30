 

Xiaomi представила в РФ смартфон Redmi Note 9S

30.04.2020, 11:10, Новости дня

В РФ поступил в продажу новый смартфон Xiaomi  Redmi Note 9S.

Данный аппарат может похвастаться усиленным аккумулятором на 5000 мАч, а также мощной быстрой зарядкой на 18 Вт. Кроме того, аппрат получила качественную основную камеру с главным датчиком 48 мегапикселей. В базовой комплектации устройство обладает 4 гигабайтами оперативной памяти, а также 64 гигабайтами флэш-памяти.

Также в числе достоинств смартфона следует выделить наличие мощного восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 720G. На дисплее установлено защитное стекло Gorilla Glass 5, которое также распространилось на тыльную сторону девайса. Пока цена нового гаджета не называется и будет озвучена в ближайшие дни.



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