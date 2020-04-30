«Без водолазных очков не выходит»: Валерия показала сборы Иосифа Пригожина в аптеку

30.04.2020, 11:09, Разное

Валерия показала сборы Иосифа Пригожина в аптеку и магазин. Для защиты от коронавируса продюсер использует водолазные очки. Соответствующий пост певица разместила в микроблоге Instagram.

Пригожин сильно боится заразиться коронавирусом. Для защиты знаменитость соблюдает гигиену, держится подальше от людей, носит медицинскую маску и широкие очки, которые на первый взгляд можно принять за водолазные.

«Захожу на кухню, а у меня там водолаз с термометром. Защита – наше все!» – со смехом в голосе произнесла Валерия.

Судя по видео, Пригожин достал «снаряжение» для похода в аптеку за бесконтактным термометром. Артист сразу протестировал устройство и поинтересовался у супруги, нормально ли, когда на табло высвечивается 36,7 градусов.

Фолловеры недоумевают, зачем продюсеру понадобились такие меры защиты, ведь несколько дней назад он с Валерий без СИЗ (средства индивидуальной защиты) снимался в передаче «Звезды сошлись» и обнимался с коллегами.