В Сети появился список смартфонов Xiaomi с поддержкой HDR10+

30.04.2020, 11:09, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi постоянно внедряет инновационные технологии в собственные устройства, в числе которых поддержка расширенного динамического диапазона HDR10+. Недавно один из инсайдеров обнародовал в Сети список смартфонов от китайского производителя, поддерживающих данный современный стандарт.

В Twitter-аккаунте Xiaomishka появился список из шести устройств от одного из крупнейших мировых производителей электроники компании Xiaomi. Все попавшие в него гаджеты поддерживают стандарт HDR10+. Пока список не слишком широк и современный динамический диапазон доступен для пользователей ограниченного числа моделей. По данным инсайдера, в него вошли такие: Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Youth Edition, Mi 10 Lite 5G, а также Redmi K30 Pro и K30 Pro Zoom.

Вероятно, в дальнейшем список смартфонов с поддержкой HDR10+ будет расширяться, но производитель эту информацию пока не озвучивает. Благодаря новому стандарту пользователи гаджетов от Xiaomi получают более яркое и реалистичное изображение на экране, с насыщенными цветами и более тёмным оттенком чёрного.

