Разработчики показали впечатляющий уровень защиты смартфона Ulefone Armor 7E

30.04.2020, 11:09, Разное

Разработчики из компании Ulefone поделились роликом, демонстрирующим защиту, прочность и долговечность нового смартфона Armor 7E. В результате нескольких тестирований, девайс остался невредимым.

При этом, во время видео можно заметить, как устройство переезжают автомобили, или как оно выпадает из кармана велосипедиста во время поездки. Далее было проведено еще несколько подобных испытаний, однако телефон не получил каких-либо повреждений, трещин также не было выявлено. Аппаратной основой Ulefone Armor 7E является процессор MediaTek Helio P90, количество оперативной и постоянной памяти составит 4 и 128 Гб соответственно. Впрочем, последний показатель можно увеличить до 2 Тб благодаря установке карты памяти.

Тройная основная камера получит главный датчик на 48 Мп, разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Емкость батареи составит 5,5 тысяч мАч. Смартфон соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G. Стоимость новинки – около 200 долларов.