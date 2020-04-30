 

Почти половина новых пациентов с коронавирусом в Москве оказалась младше 45 лет

30.04.2020, 11:08, Новости дня

В Москве подтверждено 3 тыс. 93 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 41,7% среди новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 45 лет, информирует Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

В сообщении штаба указывается, что 41,7% среди новых пациентов – это «люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36,2% – от 46 до 65 лет, 10,8% – от 66 до 79 лет, еще 5,3% – старше 80 лет», передает АГН «Москва».

Кроме того, 6% вирус-положительных пациентов – это дети.

«Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», – подчеркивается в сообщении.

Всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 53 тыс. 739 случаев коронавируса.

Напомним, за сутки в РФ зафиксировали 7099 новых случаев коронавируса.

Профессор, доктор химических наук Леонид Ринк, известный как один из создателей советской боевой отравляющей системы «Новичок», рассказал газете ВЗГЛЯД о разработанном более 20 лет назад препарате диуцифон, который якобы может помочь в борьбе с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Помпео заявил об угрозе голода в Северной Корее

07.04 / Москвичи смогут увидеть суперлуние в ночь на среду

14.04 / В Тропаревском парке нашли чемодан с взрывчаткой

17.04 / Российских пациентов с коронавирусом будут лечить в барокамере

25.04 / Чемпион Белоруссии дома уступил “Шахтеру” и опустился на 14-е место в таблице

26.03 / Польше предрекли потерю 47 млрд долларов из-за украинских мигрантов

02.04 / Власти Москвы уточнили, кого будут штрафовать

27.03 / Госдеп призвал Китай признать «сокрытие информации о случившемся в Ухане»

26.03 / В РФ не будут штрафовать за долги по электричеству сидящих на карантине

20.04 / Глава Минздрава оценил эффективность режима самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска