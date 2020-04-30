Кокорин отреагировал на иск телеведущей Ушаковой

30.04.2020, 11:08, Новости дня

Футболист Александр Кокорин прокомментировал судебный иск, который подала против него и его коллеги Павла Мамаева ведущая Первого канала Ольга Ушакова.

Кокорин рассказал «Ридусу», что о жалобе Ушаковой слышит впервые.

«Я ее машину не трогал, и мне нет нужды беспокоиться из-за этого», – заявил футболист.

Напомним, ранее в четверг телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с требованием возместить ей ущерб после инцидента с избиением ее водителя. Ущерб, нанесенный автомобилю, Ушакова оценила в 300 тыс. рублей.