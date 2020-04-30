Euronews – европейские отели, рестораны и турагентства не выживут без карантинных субсидий

30.04.2020, 11:06, Новости дня

Представители европейского туристического, ресторанного и отельного бизнеса предупреждают, что их компании скоро закроются без поддержки со стороны правительства и учреждений Евросоюза. По оценкам экспертов, из-за коронавируса турпоток в этом году снизится почти на треть. В результате авиакомпании и круизные фирмы лишатся до 90% своих доходов, а турагентства потеряют около 70%. При этом могут лишиться работы десятки миллионов человек, занятых раньше в сфере туризма, передаёт Euronews.

Исторический центр Брюсселя может потерять одну из своих достопримечательностей — гостиницу «Метрополь», 120 её сотрудникам грозит увольнение. Построенный в стиле арт-деко отель принимал гостей со всего мира с 1890 года. Но сейчас он пуст в связи с карантинными мерами.

Глава Бельгийской ассоциации отелей предупреждает, что все они закроются без поддержки бельгийского правительства и учреждений Евросоюза.

РОДОЛЬФ ВАН ВАЙЕНБЕРГ, глава Бельгийской ассоциации отелей: Сегодня мы должны научиться спасать туристический сектор и гостиничный сектор на всех уровнях власти — на европейском уровне, на национальном уровне, а также на региональном уровне. Нам нужна ликвидность! Ссуды и денежные остатки не выручат, потому что наш сектор не живёт отдалённым будущим. Коронавирус нанёс ему урон ещё до ограничительных мер. И его воздействие будет продолжаться ещё долго после окончания этих мер, к сожалению.

Беспрецедентный кризис, вызванный распространением COVID-19, разрушает «экосистему» туризма. До последнего времени вклад этого сектора в ВВП Евросоюза составлял 10 процентов. В нём напрямую и косвенно занято 27 миллионов трудящихся. Он состоит из почти трёх миллионов фирм и предприятий, в основном это малые объекты.

СОНЯ ГОСПОДИНОВА, пресс-секретарь Еврокомиссии: На мировом уровне потеря доходов сектора составит от 275 до 400 миллиардов евро. А для Европы это означает, что рестораны и отели лишатся 50 процентов своих доходов. Наиболее уязвимы авиакомпании и круизные фирмы: их убытки составят 90 процентов. Плюс ещё 70 процентов потеряют туроператоры и другие туристические агентства.

В европейские столицы почти не едут иностранцы, из них трудно выбираться местным жителям. По данным Всемирной туристической организации, только в 2020 году туристический поток снизится на 20—30 процентов.

Еврокомиссия планирует спасать отрасль средствами из бюджета ЕС и из Фонда восстановления. Последствия кризиса будут зависеть от его продолжительности и возможной второй «инфекционной волны».



ТОМ ДЖЕНКИНС, гендиректор Европейской туристической ассоциации: Сценарий будет наилучшим, если политики ослабят правила и облегчат изоляцию людей из групп риска. Но возврат к нормальной жизни должен быть управляемым, а сама эта «нормальная жизнь» не должна быть за это время модифицирована. Наихудший сценарий — это если нынешняя ситуация сохранится или её начнут частично облегчать, и в этот момент вдруг наступит ещё один пик коронавируса.

В течение этого года должен состояться специальный саммит ЕС по туризму. Но с приближением летних отпусков такие страны, как Греция, Испания и Мальта, будут надеяться на более краткосрочные меры поддержки, чтобы они смогли возместить хотя бы часть своих потерь.



Дата выхода в эфир 28 апреля 2020 года.