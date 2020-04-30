 

Global Times – РФ переносит празднование окончания Второй мировой для сохранения исторической правды

30.04.2020, 11:06, Новости дня

У РФ было как минимум несколько причин перенести дату окончания Второй мировой, уверен научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун. Как пишет он в статье для издания Global Times, одна из них – сохранение исторической правды, поскольку после распада СССР страны Восточной Европы пытаются переписать историю и выставить Россию агрессором наравне с Гитлером.


Reuters

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября 1945 года. Как считает научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, этот пересмотр имеет важный политический и дипломатический смысл.

Как пишет эксперт в статье для Global Times, данный законопроект направлен на восстановление исторической правды и укрепление национального единства России, поскольку российское общество всегда придавало большое значение историческим традициям, особенно тем историческим событиям, которые оказали большое влияние на страну. И хотя изменение касается всего одного дня, оно отражает серьёзное отношение россиян к историческому факту: в 1945 году, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР, именно 3 сентября было объявлено Днём Победы над Японией.  

Во-вторых, продолжает автор материала, целью данного пересмотра является подтверждение принадлежности РФ южных Курильских островов. По мнению России, Япония, подписав Акт о капитуляции, юридически признала принадлежность южных Курильских островов России. Таким образом, между Россией и Японией не существует так называемого территориального спора. 

Кроме того, данный законопроект создаёт общую тему для китайско-российской дипломатии. После окончания холодной войны страны Центральной и Восточной Европы, первоначально находившиеся в социалистическом лагере, повернулись на Запад и больше не стали отмечать День Победы во Второй мировой войне вместе с Россией. Эти страны пытались полностью оборвать связи с Советским Союзом. Польша даже публично обвинила Россию в том, что она является не победителем во Второй мировой войне, а агрессором, как и нацистская Германия, поэтому должна нести ответственность за развязывание Второй мировой войны.

«В вопросе поддержания мира во всём мире и противостояния японскому фашизму Китай и РФ имеют схожее понимание истории. После пересмотра Россией даты окончания Второй мировой войны День Победы Китая над Японией будет совпадать с Днём Победы в Мировой антифашистской войне», — заключает китайский эксперт. 



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