 

Samsung разрабатывает камеру для смартфонов на 250 Мп

30.04.2020, 10:53, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung постоянно разрабатывает и внедряет в собственные устройства инновационные решения. По данным сетевых источников, на текущий момент разработчики компании занимаются созданием камеры для смартфонов на 250 Мп.
Уже в текущем году поклонники южнокорейского бренда смогут оценить возможности 150-мегапиксельной камеры, которой, скорее всего, оснастят очередную готовящуюся к дебюту новинку производителя. Однако Samsung не планирует на этом останавливаться и уже разрабатывает датчики на 250 Мп. При этом пока совершенно непонятно, как их будут устанавливать в смартфоны, так как предположительный размер датчика примерно равен 1˝, тогда как, к примеру, в 108-мегапиксельной камере он составляет 1/1,33˝, пишет интернет-портал Digger.ru.

Ожидается, что смартфоны с камерой на 250 Мп Samsung представят в 2021 году. В дальнейших планах компании работа над 600-мегапиксельными датчиками, но вот когда стоит ожидать появления гаджетов с уникальной камерой, производитель пока не озвучивает.



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