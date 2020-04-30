 

На смартфонах Xiaomi и Redmi появятся основанные на старых версиях оболочки MIUI классические темы

30.04.2020, 10:53, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi и суббренд Redmi готовят «ностальгическую» новинку для владельцев своих смартфонов. Вскоре на устройствах появятся классические темы, основанные на старых версиях оболочки MIUI, применявшихся в прошедшее десятилетие.
Информацию о готовящейся подборке классических тем для гаджетов от Xiaomi и Redmi рассказал Лэй Цзюнь, руководитель компании-производителя. Уже с 15 мая владельцы смартфонов технологического гиганта могут оценить тестовые версии MIUI Themes, установив в гаджете одну из старых тем, присутствовавших в прошлых вариациях фирменной оболочки. Премьера новинки запланировано должна состояться летом, в ходе релиза новой стабильной прошивки MIUI 12.

Смартфонам Xiaomi и Redmi откроют доступ к обновлению оболочки MIUI, базирующейся на ОС Android 10, в 3 этапа. В итоге пользователи получат переработанные интерфейс и приложения, новый уровень анимации, обновлённую тёмную тему и массу других решений, предложенных разработчиками.



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