Глава МИД Германии призвал улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе

30.04.2020, 10:53, Новости дня

Для реализации договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», необходимо обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Украины, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

Министр призвал улучить гуманитарную ситуацию в Донбассе на фоне пандемии коронавируса. По его словам, коронавирус создает серьезные трудности жителям Донецкой и Луганской народных республик, передает Deutsche Welle.

«Пожилое население особенно сильно страдает от закрытия линии разграничения. В этой связи мы будем обсуждать открытие контактной линии и вопрос о возобновлении работы КПП. Это стало бы прогрессом, который принесет людям в восточной Украине подлинное облегчение», – сказал Маас.

Также он добавил, что необходимо снять ограничения на работу наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, поскольку без их объективной оценки ситуации невозможно обеспечить выполнение договоренностей.

В четверг министры иностранных дел Германии, Франции, РФ и Украины проведут видеоконференцию в «нормандском формате» по ситуации на востоке Украины. В частности, стороны обсудят открытие линии соприкосновения.

В Кремле заявили, что РФ заинтересована в урегулировании конфликта в Донбассе, но перед новой встречей «нормандской четверки» нужно доделать «домашнюю работу» в рамках парижских договоренностей.