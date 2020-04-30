 

Глава МИД Германии призвал улучшить гуманитарную ситуацию в Донбассе

30.04.2020, 10:53, Новости дня

Для реализации договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», необходимо обеспечить доступ наблюдателей ОБСЕ ко всей территории Украины, сообщил глава МИД Германии Хайко Маас.

Министр призвал улучить гуманитарную ситуацию в Донбассе на фоне пандемии коронавируса. По его словам, коронавирус создает серьезные трудности жителям Донецкой и Луганской народных республик, передает Deutsche Welle.

«Пожилое население особенно сильно страдает от закрытия линии разграничения. В этой связи мы будем обсуждать открытие контактной линии и вопрос о возобновлении работы КПП. Это стало бы прогрессом, который принесет людям в восточной Украине подлинное облегчение», – сказал Маас. 

Также он добавил, что необходимо снять ограничения на работу наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, поскольку без их объективной оценки ситуации невозможно обеспечить выполнение договоренностей. 

В четверг министры иностранных дел Германии, Франции, РФ и Украины проведут видеоконференцию в «нормандском формате» по ситуации на востоке Украины. В частности, стороны обсудят открытие линии соприкосновения.

В Кремле заявили, что РФ заинтересована в урегулировании конфликта в Донбассе, но перед новой встречей «нормандской четверки» нужно доделать «домашнюю работу» в рамках парижских договоренностей.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.04 / Украинским медикам пообещали тройной оклад за лечение зараженных коронавирусом

26.03 / Ученые выяснили, есть ли запах у стресса

17.04 / Власти Москвы сказали, когда наступит пик распространения коронавируса

12.04 / Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов

21.04 / В Москве выявили 250 тыс. водителей без цифровых пропусков

03.04 / Арестован обвиняемый в злоупотреблении полномочиями генерал МВД

16.04 / В Петербурге ситуация критическая: больницы работают на пределе возможностей

30.03 / 24 Horas – Бразилия больше всех в Латинской Америке пострадала от коронавируса, но её президент не придаёт этому значения

13.04 / В Москве разъяснили правила передвижения детей в условиях самоизоляции

04.04 / Россия оплатила возвращение белорусов из Дели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска