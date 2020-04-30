 

В Нью-Йорке полиция обнаружила грузовики с разлагающимися трупами

30.04.2020, 10:53, Разное

Сотрудники полиции в Нью-Йорке обнаружили грузовики с разлагающимися трупами. В одном из транспортных средств не было системы охлаждения, поэтому неприятный запах начал распространяться и беспокоить местных жителей в районе Бруклина.
Об обнаружении разлагающихся трупов в грузовиках рассказал канал CNN. В местном бюро не хватало мест для кремации, поэтому они решили использовать грузовики. Однако из-за отсутствия систем охлаждения были нарушены соответствующие санитарные нормы. Власти Нью-Йорка уже выделили необходимое транспортное средство, поэтому тела в скором времени переместят в него.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Нью-Йорк является одним из крупнейших очагов распространения коронавируса. Количество летальных исходов составляет 23,4 тыс. случаев, из-за этого многие морги не справляются с увеличенной на них нагрузкой.



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