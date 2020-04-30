В Кремле отреагировали на сообщение о невыплате надбавки медсестре в Коммунарке

30.04.2020, 10:48, Новости дня

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отреагировал на сообщения СМИ о том, что женщина, работавшая на трех ставках в больнице в Коммунарке, после увольнения якобы не получила обещанные президентом надбавки.

Песков отметил, что информацию о ситуации «надо уточнять». Так, могли появиться сообщения о невыплате надбавки медсестре, «а потом выясняется, что это не медсестра Коммунарки, что это младший медицинский персонал на аутсорсинге и что ей не заплатила деньги коммерческая фирма», передает RTVI.

В качестве фейка, с распространением которого необходимо бороться, он привел в пример сообщения о якобы переполненных моргах после пожара в ТРК «Зимняя вишня». По его словам, после этих сообщений приехавшему в Кемерово президенту люди кричали, что «в моргах горы трупов».

«Вы помните, что сделал президент Путин? Он сел в машину и поехал в морг. Он пришел в морг – я был рядом и я все это видел изнутри – и он сказал: «Ведите меня. Где горы трупов?». Более того, он позвал с собой этих людей. Вот это – борьба с фейками. Это фейк, за который надо наказывать. И люди, которые распространяют эту информацию, они не кто иные, как преступники», – сказал Песков.

Ранее СМИ распространили видео, на котором женщина сообщила, что работала на трех ставках в больнице в Коммунарке, но после увольнения ей якобы выплатили зарплату только по одной ставке, оставив без обещанных президентом надбавок за работу с заболевшими коронавирусом.

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