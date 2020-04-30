“Газпром” решил пересмотреть цены на газ для польской компании PGNiG. Перед этим в Варшаве пригрозили арестовать активы “Северного потока – 2”

30.04.2020, 10:40, Новости дня

Российская компания “Газпром” согласилась пересмотреть условия поставок газа государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG.

“С удовольствием информирую, что “Газпром” объявил о применении новых ценовых условий Ямальского контракта, установленных решением Стокгольмского арбитражного суда”, – написал 29 апреля в Twitter председатель правления компании Ежи Квечиньский.

Z zadowoleniem informuj * , * e #Gazprom zadeklarowa * stosowanie nowych warunków cenowych Kontraktu Jamalskiego ustalonych na mocy wyroku Trybuna * u Arbitra * owego w Sztokholmie *

https://t.co/NpMe894O2K

— Jerzy Kwieci * ski (@JerzyKwiecinski) April 29, 2020

На сайте PGNiG сообщается, что “Газпром” пообещал скорректировать счета, выставленные за поставки газа в марте и апреле 2020 года.

“Заявление “Газпрома” соответствует ожиданиям PGNiG относительно полного и немедленного исполнения решения арбитражного суда”, – отметили в компании.

“Газпром” не предоставлял публичных комментариев по этому поводу.

В конце марта Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу Польши в пятилетнем споре с “Газпромом” о цене на газ. Суд признал справедливыми требования государственной нефтегазовой компании Польши PGNiG изменить формулу цены в рамках подписанного с РФ в 1996 году контракта, поскольку она была нерыночной и завышенной, сообщила PGNiG. Новая формула должна быть применена к поставкам газа начиная с 1 ноября 2014 года. PGNiG предварительно оценила компенсацию за переплату в $1,5 млрд.

“Газпром экспорт” заявил, что изучает решение суда. Но 24 апреля PGNiG сообщила, что Россия не выполняет его, поскольку “Газпром” выставил ей счета за газ на старых условиях.

27 апреля заместитель министра энергетики Польши Януш Ковальчик заявил, что польское правительство рассматривает вариант ареста активов “Газпрома”, чтобы заставить его выполнять решение Стокгольмского арбитража. “Было бы неплохо” вначале арестовать акции компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые занимаются проектами газопроводов “Северный поток” и “Северный поток – 2”, сказал Ковальчик. Это может задержать реализацию проекта “Северный поток – 2”, подчеркнул он.

Спор PGNiG и “Газпрома” в Стокгольмском арбитраже начался в 2016 году. Ямальский контракт, подписанный в 1996 году, предусматривает поставку в Польшу из РФ 10 млрд м³ газа в год. Соглашение действует до 2022 года. В PGNiG заявили, что не намерены продлевать контракт.