 

В Харькове задержали женщину с головой дочери в пакете

30.04.2020, 10:40, Новости дня

30 апреля в Харькове задержали женщину, у которой был пакет с отрезанной головой. Об этом проинформировала полиция Харьковской области.

“Около 6.00 в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение, что по улице Полтавский шлях идет обнаженная женщина. Выездом на место происшествия полицейские обнаружили гражданку в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой – пакет, в котором находилась отрезанная женская голова”, – говорится в сообщении.

Правоохранителям она отказалась объяснять, что происходит.

По данным УНН, женщина – 38-летняя жительница Харькова, а голова принадлежит ее 13-летней дочери. Обезглавленное тело девочки нашли в квартире задержанной.

В то же время полиция уведомила, что 40-летний житель Подворок Дергачевского района нашел утром в соседней комнате по месту жительства 11-летнюю племянницу без головы.

“Мужчина живет в доме вместе со своей 38-летней сестрой и ее дочерью. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции”, – отметили правоохранители.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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